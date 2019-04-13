Политика Встреча Макрона с Зеленским: объяснили причину приглашения от президента Франции

2019-04-13 13:30 195

 

Причину интереса Макрона объяснили в французском издании

Французский президент Эммануэль Макрон встретился с участниками второго тура президентских выборов в Украине – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Встреча с действующим президентом Украины была официальной, а вот с кандидатом в президенты Зеленским – вполне засекреченной.

Встречу с украинскими политиками анонсировали на официальном сайте президента Франции.

В французском издании Le Monde попытались объяснить неоднозначные действия Эммануэля Макрона.

"Заинтересованность Зеленским со стороны Франции без сомнения является феноменом. Этот новичок на политической сцене Украины, который видит себя неким "украинским Макроном", смог за несколько месяцев избавиться от своих соперников", – отметили в издании.

Также они добавили, что Владимир Зеленский остается довольно неоднозначным относительно своих планов. В частности, это касается и конфликта с Россией.

Напомним, что в украинскую делегацию, кроме непосредственно Зеленского, вошли председатель его штаба Иван Баканов, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк и бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка. Вместе с Макроном на встречу пришли министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и посол в Украине Изабель Дюмон.

Позже Эммануэль Макрон встретился и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.

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