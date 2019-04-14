Мир Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

2019-04-14 11:00 60

 

Группа акционеров компании Facebook настаивает на том, что основатель социальной сети Марк Цукерберг должен лишиться поста главы правления. Заявление размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров.

Авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно пройти 30 мая. Акционеры указывают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций“. Авторы требования подчеркивают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса. Это, в первую очередь относится к Марку Цукербергу — при том, что ему принадлежит лишь 13% акций компании, в правлении за ним закреплена доля в 51% всех голосов.

Это дает Цукербергу возможность фактически единолично контролировать политику компании. “Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности”, — подчеркивают авторы заявления. Они напомнили об обвинениях, которые привели к падению стоимости компании — в их числе, распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы. “Фейковые новости, вмешательство в выборы и угроза нашей демократии — акционерам требуется нечто большее, чем просто отрицание (всего этого), попытки уклониться и отсрочки с ответом”, — говорится в заявлении.

Еще одно заявление прямо требует назначить председателем совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления. Авторы апеллируют к опыту Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter, где такое разделение было введено.

Как стало известно ранее, компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в 2018 году потратила около 20 млн долларов на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга и его близких.

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