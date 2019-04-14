Политика В Минобороны рассказали, что Зеленский уклонялся от мобилизации

2019-04-14 13:00 423

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза получал повестки от военкомата. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны Украины, в связи с многочисленными запросами журналистов относительно ответа на обращение народных депутатов Украины, сообщает, что Генштабом ВСУ была проведена проверка относительно пребывания гражданина Зеленского на воинском учете. Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский годен к военной службе. Ранее военную службу в ВСУ он не проходил.

"Для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по вызовам не прибывал", - подчеркнули в Минобороны.