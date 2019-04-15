Мир Почему в минувший уикенд перестали работать Facebook, Instagram и WhatsApp

2019-04-15 15:14 288

В минувший уикенд Facebook, Instagram и WhatsApp пережили новый сбой. Также он отразился и на мессенджере Facebook.

Согласно данным ресурса  Downdetector, сбои в Facebook затронули многие районы мира. Тысячи сообщений о проблемах с доступом поступили, в основном, с северо-востока США, из Европы и с Филиппин.

Судя по данным, сбои длились около двух с половиной часов.

Хэштеги #FacebookDown, #instagramdown и #whatsappdown вышли в тренды в Твиттере.

Напомним, 13 марта миллионы пользователей не смогли зайти в Facebook и Instagram. Это был самый масштабный сбой в истории социальных сетей с 2015 года.

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