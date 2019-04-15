Мир МИД РФ: Сотрудничество с НАТО полностью прекращено

2019-04-15 19:00 87

 

Текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории, отмечают в Москве.

В МИД России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости в понедельник, 15 апреля.

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

В то же время Грушко заверил, что военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

 

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