Украина В Украине опять повышается уровень заболеваемости корью

2019-04-15 18:00 168

 

В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, за неделю, с 5 по 11 апреля, было зарегистрировано 2279 случаев заболеваемости корью. Среди них 1204 взрослых и 1075 детей.

"С 5 по 11 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в г. Киеве (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239: 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197: 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослый и 116 детей) областях", - говорится в сообщении.

В общем, с начала года корью заболело 39 549 человек - 18 187 взрослых и 21 362 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области введут чрезвычайные меры для повышения уровня охвата прививками против кори среди детей в течение ближайших месяцев. За три месяца этого года в Хмельницкой области корью заболели 2778 людей. Это практически вдвое больше чем зарегистрированных случаев в регионе за весь прошлый год.

Напомним, СМИ сообщали, что с начала года корью в Украине заболели 35 тыс. людей. В течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля.

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