Украина Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в мае

2019-04-15 20:00 495

В мае этого года украинцы получат два дополнительных выходных 1 и 9 мая, и в целом за месяц будут отдыхать 10 дней. Об этом сообщается в распоряжение Кабинета Министров Украины.

С целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования майских праздников в 2019 году в Кабмине рекомендовали перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая.

Праздники в мае: среда, 1 мая - День труда, выходной. Кроме 1 мая - День труда (среда), исходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.

В конце апреля и в начале мая украинцы получат сразу пять выходных дней подряд, с 27 апреля по 1 мая.

Как сообщал УНН, на Пасху и майские праздники на украинском ждут пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.