Политика Погранслужба усиливает охрану границ перед вторым туром выборов

2019-04-15 20:30 408

Особое внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно – пророссийских.

Украинские пограничики проводят меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 15 апреля.

"Мероприятия, как и во время первого тура выборов, направлены, прежде всего, для недопущения провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора. А также недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на границе несут службу около 6000 пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно будут ежедневно привлекаться еще более 1300 человек.

Также усилены пограничные наряды, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВСУ.

Привлечены резервы руководителей органов охраны госграницы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования Дозор и добровольных общественных формирований.

"Особое внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно – пророссийских. Пропуск осуществляется по предварительным спискам, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК. Во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники активно сотрудничают с СБУ, ЦИК, ЧП и другими правоохранительными органами", – отметили в Госпогранслужбе.

Ранее стало известно, что с 16 апреля полиция переходит на усиленный режим работы перед вторым туром выборов президента. Правоохранители возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии.