Политика У Порошенко предлагают новое время дебатов

2019-04-15 19:45 492

Команда президента предлагает оппоненту провести дебаты на стадионе с 16 до 18 часов 19 апреля.

Президент Петр Порошенко согласен принять участие в дебатах на условиях кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, но в другое время. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"Поскольку Зеленский, по нашему мнению, полностью избегает дебатов, Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Зеленскому того же дня, 19 апреля, провести еще одни дебаты на Олимпийском в часовых рамках с 16 до 18 часов. Потому что после Порошенко и Зеленский должны прибыть на дебаты на Общественном телевидении к 20 часам", - сказал он.

Он отметил, что согласно инструкции ЦИК, кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений.

Как сообщалось, накануне Порошенко заявил, что готов прийти на дебаты на стадионе в любое время, кроме 20:00 19 апреля.

Накануне президент приехал на "дебаты" на стадион и выступил перед немногочисленной публикой. А Зеленский, как и обещал, не явился.