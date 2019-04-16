Политика Броварской суд освободил Савченко и Рубана - срок ареста истек

2019-04-16 09:40 306

Броварской суд принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко. Суд принял такое решение, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Савченко заявила, что не нарушает правила и "не сбегает за границу, как гарантировали прокуроры".

Напомним, 22 марта 2018 года Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР". Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Затем его арест неоднократно продлевали.