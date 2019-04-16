Политика У Луценко заявили, что покушение на Зеленского не готовилось

2019-04-16 10:41 282

У Луценко отреагировали на новости о вероятном покушении на лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что задержанная около Иванковичей Киевской области банда "охотилась" на известного криминального авторитета, который живет по соседству с Зеленским.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию, которую распространили украинские СМИ о том, что задержанная вчера вблизи с. Иванковичи в Киевской области вооруженная группа готовила преступление в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Злоумышленники готовили покушение на известного криминального авторитета, который проживает неподалеку", - написала Сарган в Facebook.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 348, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины задержали вооруженную группу людей, которые во время поимки оказали сопротивление сотрудникам полиции.

"В то же время задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, которая ведет в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины В. Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него", - пояснила Сарган.

"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержана группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет, и в правоохранительных органах отсутствует любая информация относительно приготовления ими преступления в отношении последнего", - добавила она.