Мир Китай подарил зоопарку Копенгагена двух панд - построен вольер за 24 млн долларов

2019-04-16 13:44 75

Дания получила в подарок двух панд от Китая. Пандочки Мао Сун (самка) и Синь Ер (самец) будут постоянно проживать в отдельном вольере, специально построенном для них за $24 миллиона, в зоопарке Копенгагена.

Накануне в зоопарке Копенгагена состоялась торжественная церемония открытия данного вольера для посетителей. Таким образом, на пандочек может посмотреть каждый желающий.

Городской зоопарк Копенгагена станет 27-м зоопарком в мире, где есть (среди 10 тысяч зоопарков в общем количестве). И в частности, девятым зоопарком в Европе, где есть панды.

Напомним, Китай последовательно продвигает так называемую «пандовую дипломатию», раздаривая панд дружественным странам.

Датско-китайские отношения за предыдущее десятилетие заметно улучшились.

С тех пор как десять лет назад тогдашний премьер Ларс Лакке Расмуссен вопреки протестам Пекина, встретился с Далай-Ламой.

Игорь ШЕВЫРЕВ