Надежда Савченко сделала громкое заявление на счет выборов в парламент

Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года. Об этом заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко.
"Вчера Надежда Викторовна сама сообщила журналистам о том, что она в ближайшую пленарную неделю приступит к своей работе в зале Верховной Рады как действующий народный депутат. Потому что в течение этого года вся эта работа была достаточно затруднена, особенно в последние несколько месяцев, когда ее возили: то в Черниговском СИЗО ее держали, то в Лукьяновском. Мы очень часто через все эти судебные процессы, когда судьи менялись, брали отвод, мы не имели возможности получить доступа к ней, как помощники. То есть, она сейчас получит такую возможность. Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты - к сожалению, мы не смогли ее зарегистрировать из-за всех этих препятствий, которые совершались действующей системой. Если все эти шаги уже сделаны - это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат", - заявила она.
Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".
22 марта 2018 года Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.
Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.
Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Затем его арест неоднократно продлевали.
8 апреля, дело Савченко и Рубана было передано апелляционным судом на рассмотрение Дарницкого районного суда, однако уже 10 апреля Дарницкий суд удовлетворил отвод всей коллегии судей по заявлению адвоката Рубана, и дело снова было передано в Киевский апелляционный суд.
16 апреля Броварской горрайонный суд принял решение освободить из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.
23 апреля начинается пленарная неделя.