Политика Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения украинских моряков

2019-04-16 21:00 276

 

У России все еще есть шанс освободить украинцев и корабли, пока ее официально не признали международным преступником, отметил Порошенко

Сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения украинских военнопленных моряков. Об этом заявил президент Петр Порошенко, который дал соответствующее поручение Министерству иностранных дел.

По его словам, Киев обложил Россию со всех сторон всевозможными мерами и оказывает давление через международные организации.

"Судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека. Если для России это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы не кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека – ред.), и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", – написал Порошенко в Facebook.

Президент отметил, что сегодня дал поручение МИДу для обращения в Международный трибунал для принятия мер против России по освобождению украинцев.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождения наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делает неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности. У России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления", – подчеркнул глав государства.

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