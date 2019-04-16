Украина В Госстате заявили о снижении уровня безработицы в Украине

2019-04-16 20:30 87

В Украине в марте текущего года было официально зарегистрировано 340,7 тысяч безработных, что на 26,3 тысяч меньше, чем в феврале 2019 года (367,0 тысяч). Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, количество вакансий составило 100 тысяч (в феврале 84,5 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в феврале - 4,0).

Напомним, в конце 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных. Таким образом, официальная безработица составляла 1,3% от населения трудоспособного возраста.