Мир На ремонт сгоревшего Нотр-Дама французы собрали уже почти миллион долларов

2019-04-17 09:11 243

По данным на сегодгя, общая сумма пожертвований французских бизнесменов и предприятий на реконструкцию Собора Парижской Богоматери превысила 700 млн долларов.

"Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что городской бюджет пожертвует 50 миллионов евро. Также гендиректор Apple Тим Кук пообещал на восстановление неуказанную сумму", - сообщает Reuters.

Также семья бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy решили пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь отремонтировать Нотр-Дам.

Последние 28 млн долл. поступили от французских миллиардеров Марка Ладрейта (Marc Ladreit), Мартина (Martin) и Оливье Буиг (Olivier Bouygues) и финансовой группы Crédit Agricole. Практически столько же пожертвовала компания косметики L'Oreal.

Европейский Центральный банк заявил, что пожертвует 9 миллионов евро.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.