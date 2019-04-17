Украина фото Перестрелку на трассе Одесса-Киев в полиции назвали разборками "активистов"

2019-04-17 10:12 186

На трассе Одесса-Киев возле села Дачное вблизи поста полиции неизвестные устроили стрельбу. 

Как сообщил пресс-секретарь полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, обе стороны конфликта предположительно применяли травматическое оружие.

"Выглядит пока это так − одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью", − указал спикер полиции.

 В отделе коммуникации полиции Одесской области сообщили, что открыто уголовное производство по статье "хулиганство". 

"В полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, находившиеся на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате вооруженного нападения, трое мужчин были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности.

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