Мир Стала известна сумма страховки Собора Парижской Богоматери - сколько выплатят

2019-04-17 12:14 45

Французская страховая компания выделит десять миллионов евро на реставрацию Собора Парижской Богоматери. Об этом говорится в опубликованном заявлении фирмы.

"AXA, имеющая давнюю традицию филантропической поддержки охраны культурного наследия Франции, внесет свой вклад в работу по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари, выделив десять миллионов евро для кампании по сбору средств, объявленной президентом Франции (Эммануэлем Макроном)", − подчеркнули в компании.

По данным СМИ, AXA также сообщила, что ранее предоставила страхование гражданской ответственности двум фирмам-подрядчикам, которые работали над реставрацией собора Парижской Богоматери.

В страховой компании отметили, что ее подразделение, занимающееся страхованием объектов в сфере искусства, "участвует в страховании определенных артефактов и церемониальных объектов в Нотр-Даме".