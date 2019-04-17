Украина Коболев уверяет, что повышение тарифов на газ с 1 мая неизбежно

2019-04-17 11:42 99

НАК Нафтогаз Украины предлагает Кабмину Гройсмана отменить обязательства компании продавать газ посредникам - облгазам и газcбытам - и продавать его непосредственно населению.

"Если какой-то облгаз или газсбыт, а это по сути одно и то же, смогут убедить частного потребителя покупать газ у них, и они этот газ где возьмут и будут поставлять потребителю – пожалуйста, это конкуренция. Сейчас есть монопольное право газсбытов брать газ у Нафтогаза на льготных условиях. Они обязаны продавать весь газ населению, но действительно весь льготный газ попадает к этой категории, проверить невозможно. За большую часть этого газа с нами не рассчитываются", - рассказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью ТСН.

Коболев добавил, что именно этим компаниям-посредникам Нафтогаз не может продавать газ дешевле, потому что так они нанесут безумных убытков государственной компании.

"Если бы мы могли продавать газ непосредственно населению и это регулирование, обязывающее использовать газсбыты, были сняты, мы могли бы к текущей рыночной ситуации продавать газ дешевле. Поэтому сейчас проблема уменьшения цены газа для населения Украины кроется в очень простом действии – убрать частных посредников между Нафтогазом и населением. И это только одно решение правительства", - добавил он.

Коболев также пояснил, несмотря на то, что с 1 мая будет очередное повышение цен на газ, что является обязательством перед Международным валютным фондом, в МВФ готовы к отмене повышения, если будет отказ от регулирования.

"Насколько нам известно, позиция МВФ такова: или вы идете по графику и повышаете цены, или вы вообще цены на газ не регулируете. Выбирайте... Устранение ненужных посредников в данный момент времени принесет пользу всем. Рыночная ситуация позволяет при этом даже снизить цену для конечного потребителя. Но это нужно делать максимально быстро", - резюмировал руководитель НАК.