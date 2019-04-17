Политика Снижение тарифа на газ с 1 мая или отставка – премьер Гройсман поставил Коболеву четкое условие

2019-04-17 12:43 405

Ранее в "Нафтогазе" четко дали понять, что не намерены выполнять указ Кабмина по снижению цены. В заявлении компании говорится, что причина в действия режима спецобязательств, согласно которому цена на газ для населения должна составить около 9,7 - 9,8 тыс. грн за тыс. кубометров. При этом у Коболева уверяют, что вероятным решением проблемы могло бы стать устранение с газового рынка посредников.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая. Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем заседании правительства.

"Или НАК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб м с 1 мая и сообщает об этом до 24 апреля... В случае, если этого не случится, я инициирую отставку руководителя "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мою позицию", – сказал Гройсман.

Напомним, 9 апреля компания "Нафтогаз Украины" обратилась к правительству с просьбой отменить утвержденное им положение о возложении специальных обязанностей, которые требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него.

В компании утверждают, что пока "Нафтогаз" обязан соблюдать режим установленных спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ должна повыситься на 15% до уровня 7184,8 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку и распределение).

В свою очередь в Министерстве энергетики заявили, что для снижения цен на газ не обязательно отменять режим спецобязательств (ПСО).

Юристы Минэнергоугля убеждены, что для того, чтобы продавать газ населению дешевле, не обязательно отменять так называемое ПСО. Как сообщает пресс-служба министерства, статья 11 ЗУ О рынке природного газа не ограничивает правительство относительно количества актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей.

Также в ведомстве напомнили Андрею Коболеву, что согласно статье 17 Конституции Украины, все постановления и распоряжения, которые издает Кабмин, являются обязательными к исполнению руководством Национальной акционерной компании "Нафтогаз".