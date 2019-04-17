Политика У Порошенко назвали спорные вопросы по дебатам

2019-04-17 16:30 213

В штабе действующего президента подозревают, что штаб оппонента намерен собрать на стадионе агрессивных сторонников и сорвать дебаты.

В штабе кандидата Петра Порошенко заявили, что согласно договоренностям, оплата за аренду стадиона будет делиться поровну, однако у Зеленского в одностороннем порядке начали распространять пригласительные на дебаты. Об этом на брифинге в среду, 17 апреля, заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Медведев отметил, что любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей.

"Это создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют создать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превращать дебаты в шапито", - подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что сегодня штабом Порошенко будет начата регистрация сторонников кандидата на Facebook с призывом их прийти на НСК Олимпийский. На вопрос журналистов, планируется ли установление сцены на НСК Олимпийский, Медведев ответил, что, с его точки зрения, этого не должно быть, поскольку речь идет о дебатах, а не о концерте.

Он также отметил, что рассадка сторонников кандидатов необходима в различных секторах стадиона, поскольку будут активные сторонники кандидатов, что может привести к определенному противостоянию.

Медведев не смог сказать, сколько средств будет выделено на оплату стадиона, но подчеркнул, что в соответствии с соглашением, предполагается, что каждый из кандидатов предоставит одинаковое количество зрителей, то есть 50 на 50.

"И односторонняя реализация билетов на заполнение фан-зон - это является очевидным нарушением этой согласованной пропорции, и это явно свидетельствует о том, что команда Зеленского хочет создать численное превосходство людей на стадионе", - сказал спикер штаба Порошенко.

"Каждый платит за себя. Порошенко много средств потратил на благотворительность, но Зеленский явно не то лицо, для которого Порошенко должен делать пожертвования", - добавил Медведев.

Также Медведев рассказал, что представитель штаба Порошенко обратился в ЦИК с просьбой перенести дебаты на Суспильном на час позже, чтобы кандидаты успели присутствовать и на стадионе и в студии. На вопрос, журналистов, какие дебаты будут приоритетными, если ЦИК не удовлетворит просьбу, Медведев ответил:

"Если не удовлетворит, приоритетными будут дебаты, на которых необходимо быть по закону. Но мы даже в такой ситуации будем искать способ, чтобы на Олимпийском 19 был не концерт Зеленского, а дебаты Порошенко и Зеленского".

Как известно, 19 апреля – последний день агитации перед выборами, начиная с субботы, 20 апреля, любая агитация будет запрещена.