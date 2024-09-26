Курьезы На Дональда Трампа подали в суд из-за его скандального заявления в ходе дебатов

2024-09-26 10:27

На кандидата в президенты США Дональда Трампа подали иск в суд из-за его заявления в ходе дебатов о том, что гаитянские иммигранты якобы едят домашних животных местных жителей в городе Спрингфилд, штат Огайо. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что иск подала некоммерческая организация Haitian Bridge Alliance, представляющая гаитянскую общину Спрингфилда. В обвинении также фигурирует кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

Организация обвиняет бывшего президента и кандидата в президенты от Республиканской партии, а также его напарника и сенатора от штата Огайо из-за хаоса и угроз, возникших в Спрингфилде после того, как Трамп во время президентских дебатов распространил ложные заявления о том, что иммигранты якобы едят домашних животных местных жителей.

Активисты сослались на свое право предъявить обвинения из-за бездействия местного прокурора.

Трампа и Венса обвиняют в сговоре с целью нарушения работы государственных служб, разжигании вражды, медийном преследовании, распространении ложных утверждений, угрозах при отягчающих обстоятельствах. Представление в суд содержит призыв выдать ордера на арест обоих политиков.

Издание сообщает, что на прошлой неделе мэр Спрингфилда объявил чрезвычайное положение из-за постоянного роста угроз общественной безопасности. Некоторые жители говорят, что опасаются за свою безопасность из-за роста гражданского конфликта, а мэру Робу Рю угрожали убийством.

"Если бы кто-то другой сделал то, что они сделали, их бы уже арестовали. Так что, действительно, единственный вопрос состоит в том, будет ли суд, а потом и прокуратура, относиться к Трампу и Венсу так, как к любому другому. Они не выше закона", - сказал адвокат организации Субод Чандра.