Политика Порошенко заявил о старте аудита Укроборонпрома

2019-04-17 17:30 171

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в государственном концерне "Укроборонпром" стартовал международный аудит. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды.

"Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний", - отметил президент.

Вместе с тем он сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал Укроборонпром предоставить необходимые документы, в том числе к тем, которые имеют гриф "секретно", и к информации, являющейся государственной тайной.

Также Порошенко рассказал, что были инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности.

Стоит отметить, что аудит Укроборонпрома обойдется государству в миллионы долларов.

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