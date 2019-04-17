Порошенко заявил о старте аудита Укроборонпрома

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в государственном концерне "Укроборонпром" стартовал международный аудит. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды.
"Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний", - отметил президент.
Вместе с тем он сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал Укроборонпром предоставить необходимые документы, в том числе к тем, которые имеют гриф "секретно", и к информации, являющейся государственной тайной.
Также Порошенко рассказал, что были инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности.
Стоит отметить, что аудит Укроборонпрома обойдется государству в миллионы долларов.