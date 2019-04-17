Украина В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая

2019-04-17 21:00 162

 

Для снижения стоимости газа не обязательно отменять режим спецобязательств. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Юристы Минэнергоугля убеждены, что для продажи газа населению по более низкой цене не обязательно отменять так называемое ПСО. В частности, статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает правительство относительно количества актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей.

Также в Министерстве обратили внимание НАК "Нафтогаз Украины" на то, что согласно статье 17 Конституции Украины, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Снижение тарифа на газ с 1 мая или отставка – премьер Гройсман поставил Коболеву четкое условие

2019-04-17 12:43 1485

Коболев уверяет, что повышение тарифов на газ с 1 мая неизбежно

2019-04-17 11:42 438

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-04-17 08:39 556077

У Коболева заявили, что не выполнят постановление Кабмина о снижении тарифа на газ

2019-04-16 13:12 1119

Еще новости в разделе "Украина"

В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая

2019-04-17 21:00 162

В Украину идут три волны похолодания: прогноз на апрель и май

2019-04-17 17:00 369

Коболев уверяет, что повышение тарифов на газ с 1 мая неизбежно

2019-04-17 11:42 438

фото СБУ повязала одного из ТОП-менеджеров Киевоблэнерго за вымогательство

2019-04-17 11:13 375
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая 2019-04-17 21:00 162
В Украину идут три волны похолодания: прогноз на апрель и май 2019-04-17 17:00 369
Коболев уверяет, что повышение тарифов на газ с 1 мая неизбежно 2019-04-17 11:42 438
фото СБУ повязала одного из ТОП-менеджеров Киевоблэнерго за вымогательство 2019-04-17 11:13 375

Лента

22:00 Украинским морякам продлили арест на три месяца
21:30 Пожар в Нотр-Дам: сотрудники проигнорировали сработавшую сигнализацию
21:00 В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая
20:30 НБУ заявил, что бизнес готовится поднимать зарплаты
20:00 "Евровидение" под угрозой - ХАМАС пригрозил взорвать конкурс
19:30 Экс-депутат Жвания просит суд запретить выезд за границу Порошенко и еще 180 чиновникам и судьям
19:00 Омелян заявил о начале строительства двух КПВВ возле Крыма
18:30 В Киеве участились крупные кражи
18:00 Настоятель Собора Парижской Богоматери анонсировал его закрытие на 5-6 лет
17:49 FТ считает, что Коломойский будет собирать Зеленскому голоса в парламенте