Украина В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая

2019-04-17 21:00 162

Для снижения стоимости газа не обязательно отменять режим спецобязательств. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Юристы Минэнергоугля убеждены, что для продажи газа населению по более низкой цене не обязательно отменять так называемое ПСО. В частности, статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает правительство относительно количества актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей.

Также в Министерстве обратили внимание НАК "Нафтогаз Украины" на то, что согласно статье 17 Конституции Украины, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению.