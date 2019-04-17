Политика НБУ заявил, что бизнес готовится поднимать зарплаты

2019-04-17 20:30 171

 

Украинские компании в I квартале 2019 улучшили свои прогнозы как по темпам роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренное ослабление курса, - заявил Национальный банк, ссылаясь на собственный опрос.

Отмечается, что в первом квартале ожидания бизнеса по деловой активности улучшились. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%). Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Лишь 8,7% ожидают уменьшения объемов реализации продукции. Больше всего ожидают роста предприятия строительства, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи. Более трети компаний ожидает роста экспорта.

Почти треть компаний ожидает улучшения своего финансового состояния, только 8% - ухудшение. Остальные компании не прогнозирует изменений. Наиболее оптимистично настроенные компании в сфере строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более трети (33,6%) компаний прогнозирует, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет. Лишь 9% предприятий ожидают сокращения таких инвестиций.

При этом пятая часть компаний - 19,4% - прогнозирует, что количество работников на их предприятиях вырастет. Также бизнес готовится поднимать зарплаты. Большинство компаний - 74,1% - считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут. Менее одного процента компаний не прогнозируют роста зарплат.

Более трети компаний - 38,2% - планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев. Наибольшая доля среди предприятий перерабатывающей промышленности, а также сферы электроэнергии и водоснабжения - 61% и 56,3% соответственно. При этом предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте.

Улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%.

НБУ, впрочем, отмечает, что результаты опроса "отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины".

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