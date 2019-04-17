Мир Пожар в Нотр-Дам: сотрудники проигнорировали сработавшую сигнализацию

2019-04-17 21:30 123

Сотрудники Собора Парижской Богоматери, когда услышали пожарную сигнализацию, подумали, что она сработала случайно.

«Пожарная сигнализация впервые сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 в понедельник, но персонал собора 23 минуты, которые были критическими, искал источник возгорания и не смог найти причину», - сообщает издание BuzzFeed.

Источник пожара был найден на верхнем этаже уже после того, как сигнализация сработала второй раз в 18:43.

В то же время, как заявил прокурор Парижа Реми Эйтс отметил, что посетители были эвакуированы из здания Собора после первого сигнала.

По словам органиста Иоганна Везо, после первого сигнала даже не чувствовал запаха дыма, поэтому сотрудники и решили, что сигнализация сработала ошибочно.

Как сообщали «Комментарии», 15 апреля вечером в Соборе Парижской Богоматери начался пожар, который связывают с ремонтными работами в здании. В результате огненной стихии частично обвалилась крыша.

Вскоре стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти, также удалось спасти Терновый венец и другие культурные ценности, а также фигуру петуха с мощами, который украшал шпиль Собора Парижской Богоматери до пожара

Нотр-Дам де Пари был потушен спустя 12 часов. В результате три человека получили легкие телесные повреждения.

Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств умышленного поджога в Соборе Парижской Богоматери и правоохранители расследуют ЧП как случайное возгорание либо короткое замыкание.

Власти Франции организуют международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери.