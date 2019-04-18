Политика Луценко передумал? Генпрокурор заявил, что никаких списков Мари Йованович не передавала

2019-04-18 09:11 147

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович не давала ему списка лиц, которых нельзя преследовать, но беспокоилась, что дело против Виталия Касько может дискредитировать антикоррупционеров.

Как сообщил глава ГПУ в интервью изданию The Бабель, на встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович поинтересовалась делом Касько.

"По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию", - рассказал Луценко.

Он отметил, что назвал послу США еще несколько антикоррупционеров, проходящих по делам.

"Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (бывшее название улицы, где находится посольство США, - ред)", - рассказал генпрокурор.

Напомним, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило четыре миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.