Политика На чьих условиях и как 19 апреля пройдут дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском

2019-04-18 10:41 63

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский.

"МВД как "точка сборки" представителей штабов кандидатов, они никак не могут договориться между собой о "дебатых на НСК". С узкой точки зрения - вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с широкой - площадка для переговоров… сцен будет две. Телесигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две", – написал он на своей странице в Facebook.

Аласания отметил, что концертов вообще планировалось четыре: "два до, два после (у каждого кандидата свои)".

Штабы договорились по шести позициям и не договорились по четырем.

"1. Трибуны делят не вдоль, а поперек.

2. Символику партий не используют.

3. Артистов с песнями запускают по очереди.

4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

5. Время начала концертов: 16:00.

6. Время начала "дебатов": 19:00", – сообщил глава НОТУ.

Дисскусионными остались вопросы относительно количества вопросов – по три или по четыре; имя ведущего; одна ПТС или две; и "отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам". Переговоры продолжаются.



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