Украина Суд Киева неожиданно отменил арест счетов Януковича на сумму в 1,2 миллиарда

2019-04-18 13:15 216

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов Всеукраинского банка развития, который принадлежал сыну беглого не президента Януковича Александру.

"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов в Всеукраинский банк развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Твиттер.

По ее данным, на счетах ВБР было арестовано 1,2 млрд грн. Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства, следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.

Напомним, деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".