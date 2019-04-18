Политика Дно пробито: Кандидат в президенты Украины намерен узаконить проституцию, наркотики и азартные игры

2019-04-18 13:44 210

Кандидат в президенты и лидер первого тура выборов Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможно легализовать медицинскую марихуану, а также легализовать проституцию в предел какого-то одного украинского города.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", - рассказал он в интервью "РБК-Украина".

Касательно легализации проституции в стране Зеленский заявил, что, по его мнению, в Украине возможно дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города.

"Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", - добавил он.

В то же время, кандидат в президенты считает, что в пределах какого-то одного города можно легализовать и игорный бизнес.

"Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там – пожалуйста", - отмечает он.