Украина Слежка и насилие - Украина опустилась в независимом рейтинге свободы СМИ

2019-04-18 14:45 132

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год.

Как передает DW, в опубликованном рейтинге Украина заняла 102 место. Это на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются: слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия. Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, отмечают "Репортеры без границ".

Еще одним явлением является факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.

Резкое ухудшение ситуации со свободой прессы фиксируется также в России. В этом году РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись так же, как и Украина, на одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями.

На первом месте в индексе свободы СМИ уже третий раз подряд  оказалась Норвегия. 

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