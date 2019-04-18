Слежка и насилие - Украина опустилась в независимом рейтинге свободы СМИ

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год.
Как передает DW, в опубликованном рейтинге Украина заняла 102 место. Это на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем.
Самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются: слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия. Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, отмечают "Репортеры без границ".
Еще одним явлением является факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.
Резкое ухудшение ситуации со свободой прессы фиксируется также в России. В этом году РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись так же, как и Украина, на одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями.
На первом месте в индексе свободы СМИ уже третий раз подряд оказалась Норвегия.