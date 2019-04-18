Политика В Украине хотят закрепить за ФСБ РФ статус международной террористической организацией

2019-04-19 08:25 174

ФСБ и Главное управление Генштаба РФ должны быть признаны террористическими организациями. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов на странице в Facebook.

"Преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, которое распространяет терроризм в мире", - написал Турчинов.

Он напомнил, что вчера СБУ и Генпрокуратура привели доказательства участия России в организации терактов на территории Украины.

"Согласно полученным доказательствам ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков", - добавил секретарь СНБО.

Он также напомнил, что аналогичные преступления спецслужб РФ было разоблачено и за пределами Украины - в частности, использование отравляющих веществ на территории Великобритании (отравление Скрипалей).

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