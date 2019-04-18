Украина Журналист: будет смешно, если одиозный соратник Порошенко окажется в команде Зеленского

2019-04-18 15:07 156

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский ведет переговоры с олигархом Игорем Коломойским относительно своего будущего в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Об этом написал на своей странице в Facebook известный журналист Богдан Буткевич.

«Вот сколько уже говорили, что едва ли не главная ошибка Порошенко – это то, что он в свою команду понабирал мутных решал. Которые в решающий момент его первые и сливают и все саботируют. Но все равно меня каждый раз шокирует низость и полный цинизм этих персонажей. Даже не дожидаясь вероятного поражения ПП, уже бегут договариваться с последующим хозяином. Думаю, вы же видели материал «Схем», как в последние дни косяком в Израиль потянулись «ходоки» - договариваться с Коломойским. Но все эти Кернес, Фукс и Ко даже не удивляют – в феодальной системе всегда надо держать нос по ветру и не провтыкать появление нового сюзерена», - пишет он.

В то же время по словам Богдана Буткевича, в окружении Петра Порошенко ему подтвердили информацию о том, что в последние недели к Игорю Коломойскому в Израиль «несколько раз летал никто иной, как главный по черным юрсхемам Петра Алексеевича - Александр Грановский».

«Особенно мне смешно будет, если этот зашквареный персонаж вынырнет где-то во власти и при президенте Зеленском. Морали в этой истории нет и не может быть. Вот только очередной раз скажу в пустоту. Господа политики, пока вы будете делать ставки на всех этих грановских, портновых и довгих – вы каждый раз будете оказываться в ситуации «зрады», - написал журналист.