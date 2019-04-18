Политика Зеленский не уверен в проведении дебатов

2019-04-18 16:30 255

Кандидат в президенты считает, что дебаты с Порошенко 19 апреля состоятся, но точно не уверен.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что дебаты с Петром Порошенко 19 апреля состоятся. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг, 18 апреля.

"Наверное, я не знаю", - ответил он на утверждение о том, что "в пятницу могут быть дебаты".

Зеленский заявил, что не думает о том, как итоги дебатов отразятся на выборах. "Это мнение украинского народа. Честно говоря, я об этом не думаю. Это выбор людей", - сказал он. При этом кандидат подчеркнул, что считает важным не слова, а поступки.

"На дебатах мы просто увидим двух людей. После того, что было сделано за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать", - говорит кандидат.

При этом он обещает, "не держаться зубами" за пост президента, если не справится.