Политика Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах

2019-04-18 17:30 246

 

До сегодняшнего дня штабы обоих кандидатов не могли решить вопрос о том, кто будет снимать и раздавать сигнал для ретрансляции дебатов на стадионе.

Представители штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились о последнем спорном вопросе - ретрансляции дебатов, которые пройдут на НСК Олимпийский 19 апреля. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

"Штабы сошлись во мнении, что "картинка" все же должна быть одна для всех, а относительно специалистов по ключевым позициям: режиссер эфира (человек, который сводит с пультом все сигналы от камер) и оператор- постановщик (человек, который отвечает за расположение и работу всех камер) - они должны обратиться к общественному вещателю, которому доверяют оба штаба и который гарантирует равенство доступа и сбалансированное освещение события", - отметил Аласания.

Он добавил, что вопрос "картинки" был одним из ключевых, которые не могли согласовать штабы, ведь для масштабных шоу на большом поле, таком как Олимпийский, нужна передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой "сводится" изображение с различных камер.

"Штабы кандидатов, не доверяя друг другу, еще вчера сходились на идее двух отдельных ПТС, каждая из которых обслуживала бы "своего" кандидата и раздавала бы картинку со "своим" видением события. Это было проблемой и для каналов, которые будут ретранслировать событие. Каналы снова разделились бы на два лагеря, показывая две различные интерпретации", - убежден Аласания.

По его словам, Суспильне ожидает от Центральной избирательной комиссии решение о возможном внесении изменений в постановление, которое позволило бы сместить по времени национальные дебаты в студии Национального на один час позже, то есть с 21:00 до 22:00.

"Это позволит кандидатам успеть после шоу на НСК посетить "Карандаш" для участия в Национальных теледебатах, а сразу после них - в программе Обратный отсчет пообщаться с экспертами и журналистами в более свободном и более интеллектуальном формате", - пояснил председатель правления НСТУ.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На чьих условиях и как 19 апреля пройдут дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском

2019-04-18 10:41 408

У Авакова заявили, что в случае ЧП на дебатах могут быстро эвакуировать весь Олимпийский

2019-04-18 09:40 753

У Порошенко назвали спорные вопросы по дебатам

2019-04-17 16:30 627

Зеленский начал распространять билеты на дебаты - по два на руки

2019-04-17 09:40 783

Еще новости в разделе "Политика"

В МВД напомнили о штрафе за фотографирование бюллетеня на выборах

2019-04-18 18:30 165

видео Порошенко предрек дефолт Украине из-за Приватбанка

2019-04-18 18:00 204

Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах

2019-04-18 17:30 246

В ПриватБанке отреагировали на решение суда

2019-04-18 17:00 225
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В МВД напомнили о штрафе за фотографирование бюллетеня на выборах 2019-04-18 18:30 165
видео Порошенко предрек дефолт Украине из-за Приватбанка 2019-04-18 18:00 204
Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах 2019-04-18 17:30 246
В ПриватБанке отреагировали на решение суда 2019-04-18 17:00 225

Лента

20:00 Заморозки и сильный дождь - 19 апреля с погодой повезет только Закарпатью
19:38 Украинский политический блогер Анатолий Шарий выложил в сеть заявление "Посади Убийцу"
19:30 Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны
19:00 Минфин вмешался в спор вокруг цены на газ для украинцев
18:30 В МВД напомнили о штрафе за фотографирование бюллетеня на выборах
видео 18:00 Порошенко предрек дефолт Украине из-за Приватбанка
17:30 Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах
17:00 В ПриватБанке отреагировали на решение суда
16:30 Зеленский не уверен в проведении дебатов
15:46 Сегодня полиция Украины перешла на предвыборный усиленный режим службы