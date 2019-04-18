Политика Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах

2019-04-18 17:30 246

До сегодняшнего дня штабы обоих кандидатов не могли решить вопрос о том, кто будет снимать и раздавать сигнал для ретрансляции дебатов на стадионе.

Представители штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились о последнем спорном вопросе - ретрансляции дебатов, которые пройдут на НСК Олимпийский 19 апреля. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

"Штабы сошлись во мнении, что "картинка" все же должна быть одна для всех, а относительно специалистов по ключевым позициям: режиссер эфира (человек, который сводит с пультом все сигналы от камер) и оператор- постановщик (человек, который отвечает за расположение и работу всех камер) - они должны обратиться к общественному вещателю, которому доверяют оба штаба и который гарантирует равенство доступа и сбалансированное освещение события", - отметил Аласания.

Он добавил, что вопрос "картинки" был одним из ключевых, которые не могли согласовать штабы, ведь для масштабных шоу на большом поле, таком как Олимпийский, нужна передвижная телевизионная станция (ПТС), с помощью которой "сводится" изображение с различных камер.

"Штабы кандидатов, не доверяя друг другу, еще вчера сходились на идее двух отдельных ПТС, каждая из которых обслуживала бы "своего" кандидата и раздавала бы картинку со "своим" видением события. Это было проблемой и для каналов, которые будут ретранслировать событие. Каналы снова разделились бы на два лагеря, показывая две различные интерпретации", - убежден Аласания.

По его словам, Суспильне ожидает от Центральной избирательной комиссии решение о возможном внесении изменений в постановление, которое позволило бы сместить по времени национальные дебаты в студии Национального на один час позже, то есть с 21:00 до 22:00.

"Это позволит кандидатам успеть после шоу на НСК посетить "Карандаш" для участия в Национальных теледебатах, а сразу после них - в программе Обратный отсчет пообщаться с экспертами и журналистами в более свободном и более интеллектуальном формате", - пояснил председатель правления НСТУ.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.