Политика В МВД назвали запрещенные вещи во время посещения дебатов на "Олимпийском"

2019-04-18 21:30 195

Во время проверок при входе на НСК "Олимпийский" на предвыборные дебаты 19 апреля правоохранители будут изымать у зрителей любые предметы, похожие на оружие, а также продукты, которые могут быть использованы для бросания. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга.

"Ни оружия, ни предметов, которые могут быть использованы как оружие, никаких вещей, которые легальные, которых можно купить, но которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или окружающим, - газовые баллончики, петарды, файеры, ножи, никаких метательных предметов - яиц, овощей, фруктов - все это будет на входах в здания изыматься", - отметил он.

По его словам, контроль и проверки при входе на стадион будут проводиться более строго, чем это обычно происходит во время проведения спортивных соревнований.

"Приходите налегке", - подытожил представитель МВД.

Напомним, на предвыборных дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут присутствовать около 60 000 человек.