Политика Порошенко экстренно созвал заседание СНБО

2019-04-18 21:15 105

 

Члены Совета национальной безопасности и обороны обсудят ситуацию, которая сложилась вокруг ПриватБанка.

Президент Украины Петр Порошенко прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 18 апреля.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с ПриватБанком. Начало в 21.00", – написал Порошенко.

 

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконным решение о национализации ПриватБанка в 2016 году. Согласно постановлению суда, причиной решения стало то, что процедура вывода банка с рынка нарушала нормы действующего законодательства.

В Минфине и НБУ отрицают незаконность национализации банка и намерены обжаловать решение суда. А президент Петр Порошенко заявил, что такое решение суда грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом.

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