Политика Что решили на срочном заседании СНБО - подробности

2019-04-18 23:00 198

Петр Порошенко поручил НБУ доукомплектовать банки и отделения наличными и не допустить паники из-за признания судом незаконной национализацию ПриватБанка. Об этом действующий президент Украины заявил во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Минфину - просчитать риски и оценить все убытки государства, в частности, если из банка будут изъяты 15 миллиардов гривен", - сказал Порошенко. "Мы должны убрать риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - заявил президент.

По словам главы НБУ Якова Смолия, уже есть колебания валютного курса по решению суда по ПриватБанка. "НБУ делает все возможное, чтобы предотвратить панику среди населения", - подчеркнул он.

"Если то решение, которое было принято в 2016-м (национализация - ред.), Будет обращено, нам придется выплатить вкладчикам более 100 миллиардов гривен. Это будут эмиссионные средства (НБУ придется допечатать эти деньги - ред.). Они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем сейчас прогнозировать, как это повлияет на курс", - пояснил Смолий.

Кроме того, Порошенко поддержал предложение Минюста обратиться с просьбой к Высшей квалификационной комиссии судей ускорить оценки судей Окружного административного суда, который принял решение о ПриватБанка, для того, чтобы перезапустить его. Он также попросил СБУ оценить возможности и основания для возбуждения уголовного дела по неправосудное решение, которое могли принять судьи.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ ПриватБанк к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу. Нацбанк планирует подать апелляционную жалобу на решение суда.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации ПриватБанка. Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.