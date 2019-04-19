Украина В НБУ заявили, что решение суда по Приватбанку обрушит гривну и может обернуться кризисом

2019-04-19 10:12 57

В Национальном банке Украины рассказали о рисках, которые может повлечь за собой решение Окружного административного суда Киева по незаконности национализации "ПриватБанка".

О возможных угрозах для финансового рынка сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка".

"Это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ) придется выплатить вкладчикам, как я уже сказал, около 100 млрд гривен, это сегодня будут... средства, они могут существенно повлиять на инфляцию, потому что у нас были подобные случаи в 2014-15 годах, когда пришлось докапитализировать "Нафтогаз".

Также мы не можем прогнозировать, как это повлияет на курс, хотя определенные колебания уже были сегодня ощутимы. Сегодня разница между утром и закрытием межбанковского рынка была +15 копеек влияния на соотношение доллар - гривна", - рассказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что финансовый регулятор делает все возможное для того, чтобы не допустить паники и влияния соответствующего решения суда на стабильность банковской системы.

"Для нас очень важно, и даже та тонкая грань стабильности, которая сегодня может быть нарушена любыми решениями судов или иными органами, может повлиять на стабильность банковской системы. Это крайне важно, мы 2,5 года прилагали усилия для того, чтобы это все сохранить, и отмечали положительные сдвиги в банковской системе по результатам 2018 года, и гордимся тем, что мы этого добились, однако такие решения могут разрушить полностью всю стабильность, которая была достигнута в предыдущие годы", - добавил Смолий.