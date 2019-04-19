Политика Коломойский проговорился, что сильно сомневается в вероятной победе Зеленского

2019-04-19 19:29 147

Бывший владелец ПриватБанка и экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что если действующий президент Украины Петро Порошенко извинится перед ним, он приедет в Украину до инаугурации нового президента.

"Если Петр Алексеевич принесет свои извинения, может и пораньше (вернется в Украину), чем он уйдет с должности", - заявил Коломойский в интервью "Экономической правде".

При этом он отметил, что в случае, если извинения от нынешнего главы государств не последует, он приедет после инаугурации нового президента.

"А если нет, тогда уже после инаугурации, если будет новый президент", - сказал Коломойский.

Он не может сказать наверняка, приедет ли на инаугурацию к новому президенту.

"Не делите шкуру неубитого медведя", - подчеркнул Коломойский.