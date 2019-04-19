Мир Франция вводит мощный военный контингент в Эстонию - укрепляют рубежи с РФ

2019-04-19 13:42 93

Французские военнослужащие, а также бронетехника прибудут 23 апреля в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). 

"Во вторник, 23 апреля, на следующей неделе французское подразделение в составе из почти 300 солдат прибудет в город Тапа в рамках военной миссии FRA-EFP LYNX, которая продлится в Эстонии до конца августа", - сообщила пресс-служба посольства Франции в Эстонии.

Также французы доставят с собой пять танков Leclerc и двадцать пехотных истребителей.

Город Тапа, где будут дислоцироваться военные и техника, находится примерно в 140 километрах от российской границы.

В состав дивизии войдут военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото + видео Рухнул шпиль и крыша: во Франции полыхает Собор Парижской Богоматери

2019-04-15 21:28 1713

В Париже ускоренно приговорили к лишению свободы участников протеста "желтых жилетов"

2019-03-22 14:12 1026

Мэр подал в отставку из-за пикантных фото, отосланных премьер-министру

2019-03-22 12:15 1074

Макрон бьет тревогу, антисемитизм в ЕС возрождается невиданными темпами

2019-02-22 15:14 1389

Еще новости в разделе "Мир"

Франция вводит мощный военный контингент в Эстонию - укрепляют рубежи с РФ

2019-04-19 13:42 93

Международный олимпийский комитет дает полмиллиона евро на ремонт Нотр-Дама

2019-04-19 11:13 180

В Сети обнародовали фотографии Нотр-Дама из космоса до и после пожара

2019-04-18 20:30 648

Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны

2019-04-18 19:30 678
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Франция вводит мощный военный контингент в Эстонию - укрепляют рубежи с РФ 2019-04-19 13:42 93
Международный олимпийский комитет дает полмиллиона евро на ремонт Нотр-Дама 2019-04-19 11:13 180
В Сети обнародовали фотографии Нотр-Дама из космоса до и после пожара 2019-04-18 20:30 648
Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны 2019-04-18 19:30 678

Лента

ОНЛАЙН 14:16 Сегодня Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты на Олимпийском
13:47 Активісти вимагають від НАБУ розслідування оборудок, до яких причетний голова київської обласної ДФС Олексій Кавилін
13:42 Франция вводит мощный военный контингент в Эстонию - укрепляют рубежи с РФ
фото 13:15 Как Олимпийский готовят к дебатам - В центр Киева вывели 10 тысяч силовиков
13:10 Новинский и Вилкул предлагают Раде отменить блокаду Донбасса
видео 12:41 Вышел новый трейлер продолжения ленты "Форсаж" Дэвида Литча
12:33 Главный защитник одесской экономики находится на содержании у гражданской жены
12:14 На украинских трассах запустят систему связи на основе технологии 5G
11:42 Рассекреченную вероятную команду Зеленского жестко раскритиковали
11:13 Международный олимпийский комитет дает полмиллиона евро на ремонт Нотр-Дама