Мир Франция вводит мощный военный контингент в Эстонию - укрепляют рубежи с РФ

2019-04-19 13:42 93

Французские военнослужащие, а также бронетехника прибудут 23 апреля в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).

"Во вторник, 23 апреля, на следующей неделе французское подразделение в составе из почти 300 солдат прибудет в город Тапа в рамках военной миссии FRA-EFP LYNX, которая продлится в Эстонии до конца августа", - сообщила пресс-служба посольства Франции в Эстонии.

Также французы доставят с собой пять танков Leclerc и двадцать пехотных истребителей.

Город Тапа, где будут дислоцироваться военные и техника, находится примерно в 140 километрах от российской границы.

В состав дивизии войдут военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.