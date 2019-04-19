Украина В ЦИК заявили, что в первом туре выборов украинцы массово портили бюллетени

2019-04-19 14:43 213

По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными из-за сознательной их порчи. Напомним, на этих выборах выл использован рекордный по длинне, почти метровый бюллетень. На их печать из госбюджета потратили более 165 миллионов гривен.

"Но это не проявление позиции. Это, фактически, обида большого количества людей: работников Полиграфкомбината Украина, которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать, людей, которые развозили бюллетени, в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а затем и считали. Это наши соотечественники, знакомые, родственники и друзья. Напомню также, что изготовление бюллетеней происходило за счет Государственного бюджета, а это тоже наши с вами деньги", - глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в ФБ.

Также она напомнила, что Законом О выборах Президента Украины установлено, что фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

Поэтому действия некоторых избирателей, в том числе и политиков, во время дня голосования 31 марта, когда в сети публиковались фото бюллетеней с их выбором или публично демонстрировались бюллетени в УИК - нарушение тайны голосования.

"Голосование или не голосования за того или иного кандидата, фамилия которого есть в избирательном бюллетене - это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор", - резюмировала глава ЦИК.