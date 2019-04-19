Украина Минфин и НБУ сделали заявление по ситуации с Приватбанком - чего опасаться клиентам

2019-04-19 17:31 42

НБУ и Минфин заявили, что будут защищать интересы акционеров ПриватБанка после решения суда по признании его национализации незаконной. 

В совместном обращении Минфина, НБУ и банка говорится, что на сегодняшний день "ПриватБанк является крупнейшей и самой прибыльной финансовой организацией страны, клиентами которой являются 22 миллиона украинцев. Банк работает прозрачно и стабильно, и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами".

"Единственным акционером ПриватБанка является народ Украины. Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также на поддержку международного сообщества и гражданского общества в Украине", - говорится в заявлении.

В НБУ напомнили, что два года назад более чем 155 млрд гривен было потрачено на стабилизацию ситуации в банке.

"Банк был признан неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму 5,5 млрд долларов США. Возвращение этих средств государству и привлечения виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом", - указано в заявлении.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка. На тот момент его крупнейшими акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Выера, 18 апреля, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года рассмотрел иск Коломойского и признал национализацию банка незаконной. НБУ и Минфин намерены подать апелляцию.

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