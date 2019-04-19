Политика "Не издевайтесь над Украиной!" Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности

2019-04-19 22:43 105

 

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" задал своему оппоненту Владимиру Зеленскому ключевые, по его мнению, вопросы, и упрекнул его в некомпетентности.

"Господин Владимир, вы сказали, что собираетесь учиться на должности президента. Сели бы вы в самолет, в который бы сел "порулить" ученик? Пошли бы вы к такому хирургу?" – спросил Порошенко.

"Так почему же президент и главнокомандующий могут себе это позволить? Ответ только один: не издевайтесь над нашим государством!" –добавил он.

По словам действующего гаранта, над Украиной нависла большая опасность, имя которой – "некомпетентность", и в этой связи он опасается того, каким образом Зеленский будет управлять государством в случае победы.

Также Порошенко поставил вопрос о будущем государства, подчеркнув важность демократических ценностей, в частности, верховенства права.

"Где вы видите Украину через пять лет? Дайте точный ответ", – спросил Порошенко. Зеленский в свою очередь подчеркнул, что будет поддерживать европейский путь Украины и сказал, что точно определить, какой будет страна, сейчас невозможно.

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