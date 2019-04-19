Политика Не кот в мешке: Порошенко ответил Зеленскому на дебатах

2019-04-19 22:50 102

19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" начались дебаты между кандидатами в президенты и Петр Порошенко задал свои вопросы Владимиру Зеленскому.

Об этом Порошенко заявил во время дебатов с Зеленским.

Действующий президент спросил у шоумена, как он будет исполнять обязанности Верховного главнокомандующего и заниматься международной политикой.

Также Порошенко повторил обвинение Зеленского в уклонении от службы в армии во время АТО.

"Я верю, что Владимир не хочет сдать Украину и затянуть Украину назад к России. Но этого хочет Путин. Сегодня мы имеем только красивую обертку", - сказал Порошенко.

"Вы не кот в мешке. Вы - мешок. У вас в мешке - олигархи и бывшие регионалы", - заявил Порошенко.

Марина Порошенко прошла с украинским флагом в сектор сторонников мужа.

Ведущий Куликов сделал замечание стадиону и пригрозил отнимать время у их сторонников в случае нарушения регламента дебатов.