Политика Порошенко - Зеленскому: Вы не Голобородько, а проводник олигархов

2019-04-19 23:26 189

Порошенко напомнил Зеленскому о том, что его поддерживает олигарх Игорь Коломойский

Кандидат в президенты Петр Порошенко в ходе дебатов на НСК Олимпийский напомнил своему конкуренту Владимиру Зеленскому о том, что олигарх Игорь Коломойский предоставил ему охрану и эфирное время на канале 1+1.

"Из ваших ответов понятно только, что вы готовы лишь распространять неправду, продолжать линию, которую вы взяли на канале вашего партнера олигарха Игоря Коломойского, на канаде 1+1. Канале, который предоставил вам охрану, технику, юридическое обеспечение - все, чтобы вы имели возможность захватить наше государство. Наша общая позиция: мы должны защитить государство от вас. Вы - не Голобородько, вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы - главный проводник олигархов и точно одного олигарха-беглеца", - подчеркнул президент.

Порошенко сообщил также, что Зеленский скрыл свою декларацию о доходах за прошлый год. "Почему вы скрываете свое состояние? Потому что за Голобородько не стоял Коломойский, который требует вернуть ПриватБанк... и Укрнафту", - сказал Порошенко.