Политика В Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами

2019-04-20 09:07 225

За сутки до президентских выборов запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы.



Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен день тишины – в этот день запрещена любая агитация.



Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов.



В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.