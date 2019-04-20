Политика В Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами

2019-04-20 09:07 225

 

За сутки до президентских выборов запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы.

Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен день тишины – в этот день запрещена любая агитация.

Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов.

В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

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Политика

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