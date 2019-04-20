Мир ЕС упрощает правила получения виз для туристов

2019-04-20 11:00 210

 

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок. Парламент ЕС принял предложение Еврокомиссии об изменении правил для путешественников с хорошей визовой историей.

"Европейский парламент принял предложение комиссии реформировать правила выдачи шенгенских виз, чтобы туристам с хорошей историей было проще получить визу для въезда в Европу на короткий срок", — говорится в документе, размещенном на официальном портале Еврокомиссии.

Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки, в большинстве случаев это можно сделать в стране проживания и в электронной форме. Также для некоторых стран она будет стоить дешевле.

Помимо этого, многократные визы будут выдавать на более долгий срок. При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро.

"Визовые процедуры сделают более гибкими. Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас - не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания. Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме", – говорится в сообщении.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и украинцы, будут платить за визу по новым правилам 80 евро. Реформа предполагает пересмотр величины визового сбора каждые три года. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", – отмечают в Еврокомиссии. Уточняется, что теперь эти правила должен утвердить Совет ЕС.

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