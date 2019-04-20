Мир Гуайдо объявил новую дату отстранения Мадуро от власти

2019-04-20 13:30 201

Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуайдо в рамках так называемой операции "Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации" в Венесуэле и удаление президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая на "самый многочисленный марш" в истории республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Nacional.

На этом мероприятии, надеется Гуаидо, жители страны потребуют "прекращения узурпации и положат конец этой трагедии" в Венесуэле.

Предполагается, что участие в операции примут формирующиеся уже несколько месяцев в республике комитеты помощи.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде населения страны, что привело к гибели 7 млн человек.