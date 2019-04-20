Украина MARUV рассказала, насколько изменилась ее жизнь после Нацотбора

2019-04-20 12:00 144

Известная украинская певица MARUV призналась, изменилась ли ее жизнь после участия в Нацотборе на Евровиденье 2019. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

"Вы знаете, у нас люди любят додумать какие - то бондианы, трагедии, скандал, интриги и расследования. Иногда помидор – это помидор просто, понимаете. Просто так сложились неудобно карты для всех, кто участвовал в этой ситуации, потому что те, кто проводили отбор, немного не подумали о том, что видимо надо еще какие-то пункты включать, когда ты отбираешь участника на Евровидение, в ситуации, в которой сейчас наша страна находится. А потом, когда они уже об этом подумали, то уже оказалось поздно. Потому что люди уже выбрали. И поэтому сложилась такая тяжелая ситуация", - призналась исполнительница.

Звезда отметила, что проснулась знаменитой после участия в Нацотборе.

"Здесь я могу сказать с полной уверенностью, что я проснулась знаменитой после Евровидения, после скандала этого. Ну перестала, знаете, существовать моя частная жизнь", - подчеркнула девушка.

Стоит отметить, что путь к сцене для MARUV был очень тернистым.

Также звезда добавила, что образование она имеет техническое.

"Я больше увлеклась танцами, чем вокалом. Даже хотела поступать в хореографический институт, но немного не сложилось, потому что я высокая, такая, знаете, крупная. Поэтому меня родители отговорили, и я получила образование радиофизика", - поделиласт артистка.

По словам знаменитости, в институте ее потянуло на творчество. MARUV пела в коллективе "Созвездие" и долгое время активно занималась вокалом.

Также известно, что в студенческие годы в родном городе Харькове вместе с единомышленниками девушка основала группу "Зе Принглс". Уже тогда они участвовали в отборе на Евровидение. И даже ездили на конкурс "Новая волна". Однако там им одержать победу не удалось.

"У меня был хороший слух, но с голосом надо было много работать. И я действительно где-то 5 лет потратила на свой инструмент. Но это было очень интересно", - добавила звезда.